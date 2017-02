Fato foi registrado na noite do domingo. Esposa alega ter sido agredida pelo companheiro.

A Polícia Militar de Concórdia atendeu a um caso de violência doméstica na noite do domingo, dia 12. O local não foi informado. Conforme a PM, o chamado foi feito por J.F.R, de 43 anos, que alega ter sido agredida fisicamente pelo esposo, de iniciais A.A.S, de 54 anos. As lesões da suposta agressão foram confirmadas na vítima, que alegou que seu esposo foi o responsável e ainda havia lhe impedido de sair de casa para buscar ajuda. De acordo com a guarnição, diante dos fatos, o casal foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para procedimentos,