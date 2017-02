Homem é agredido ao tentar separar briga em bar, no município de Irani. O fato foi registrado no começo da madrugada desta segunda-feira, dia 13. A guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionada e, ao chegar no local, se deparou com A.C.G.S, de 51 anos, que estava com um corte na testa e outros dois ferimentos na cabeça. Ele alega que foi atingido por golpes de pedaço de madeira ao tentar apartar uma briga entre terceiros. Ele foi conduzido para o Pronto-Atendimento Municipal de Irani para avaliações médicas.