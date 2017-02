Uma mulher de 38 anos perdeu o controle de um Renault Logan, placas MLT-6977, de Concórdia, e bateu em um poste. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 13, por volta das 8:30h, na Rua das Acácias, no Bairro Nações. Ela e duas crianças tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelos Bombeiros Voluntários. Em seguida encaminhadas ao Hospital São Francisco.

De acordo com informações dos bombeiros, as duas filhas da condutora estavam no banco de trás, com as cadeirinhas para crianças.