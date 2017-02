O Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região deve iniciar entre o fim do mês de março e início de abril as assembleias com a categoria para a retirada de pauta visando a negociação salarial de 2017. A entidade congrega trabalhadores do serviço público dos municípios de Concórdia, Alto Bela Vista, Ipumirim, Lindóia do Sul e Irani. A campanha salarial unificada 2017 foi lançada nos últimos dias, em nível de Brasil.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta segunda-feira, dia 13, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região, Tayson Baseggio, destacou que a campanha salarial unificada visa colocar na pauta de reivindicações de cada município alguns pontos para serem debatidos com os servidores, como por exemplo a reforma da previdência, que está em discussão no Congresso Nacional.

Por outro lado, o Baseggio afirma que aspectos individuais de cada município serão levados também em consideração nesta assembleia. Entretanto, reuniões em cada cidade serão realizadas. Conforme o dirigente sindical, em Concórdia o encontro para a retirada de pauta deve ocorrer nesse mês. Nos demais, entre o final do mês de março e início de abril.

Sobre a expectativa da negociação desse ano, em função da dificuldade financeira de muitas prefeituras, Tayson Baseggio acredita que a reposição da inflação do período, mais aumento real, poderá ser buscada junto aos executivos municipais. No entendimento dele, a Lei de Responsabilidade Fiscal abre possibilidade para que as administrações deixem no caixa o montante que abra possibilidade para margem de negociação com ganho real.