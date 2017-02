Um acidente grave foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia 13, na BR 153, na região da Campina da Alegria. A colisão entre duas carretas ocorreu por volta das 10h30 nas proximidades do trevo de acesso a comunidade e pode ter deixado duas pessoas mortas. O fato está sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com o suporte de outras corporações da região.

Informações preliminares apontam que as vítimas fatais seriam os dois motoristas, que teriam ficado presos nas ferragens.

Um dos caminhões seria da cidade de Chapecó, placas MJL 6755, conduzida por J.P. A procedência do outro veículo não foi informada, bem como a identidade do motorista.

A rodovia já havia registrado acidente com morte no dia 26 do mês passado, quando um motorista de caminhonete morreu ao ser atingido por uma carreta no trecho mais próximo do município de Água Doce.