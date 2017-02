Uma colisão entre duas carretas provocou mais duas mortes na BR 153. O fato foi registrado por volta das 10h40 no KM 43 da BR 153, entre Irani e Água Doce, nas proximidades do trevo de acesso à Campina da Alegria.

Em uma das carretas, com placas de Chapecó, o motorista, de iniciais J.P, ficou preso nas ferragens e não apresentava sinais vitais. No outro veículo, o condutor também veio a óbito no local do acidente, porém ficando encarcerado no veículo, sendo necessário um tempo maior para a remoção do corpo. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, a procedência dessa carreta e a identificação desse condutor não foram possíveis constatar, dado o estado do veículo. A documentação não foi localizada.

O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com auxílio do Corpo de Bombeiros de Caçador, Vargem Bonita e de Água Doce, mais o apoio da Polícia Rodoviária Federal, posto de Água doce.

Esta foi a segunda morte registrada em menos de um mês nessa região. No dia 26 do mês passado, uma colisão entre caminhonete e carreta provocou a morte do motorista do utilitário, entre Irani e Água Doce.