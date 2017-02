A Polícia Militar de Seara localizou uma pequena quantidade de entorpecente e mais utensílos para o preparo e consumo do mesmo durante abordagem. O fato foi registrado na sexta-feira, dia 10, na avenida Beira Rio, na área central da cidade. Conforme relatos da PM, foi abordado um Renault Clio, placas de Seara, em atitude suspeita. O condutor, identificado pelas inicias G,P, de 24 anos, estava sozinho no carro. Durante revista veicular e pessoal, foram localizados uma pequena quantidade de macinha e dois artefados para moera a substâcnia. O abordado relatou ser usuário de drogas. Um Termo Circunstanciado foi confeccionado em desfavor do mesmo.