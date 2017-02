Uma reunião foi realizada na tarde desta segunda-feira, dia 13, no Centro de Informações Turísticas – CIT, de Piratuba, para tratar de ações a serem realizadas para a manutenção do Corpo de Bombeiros do município. Autoridades municipais e representantes de entidades participaram do encontro. O Executivo solicitou que as entidades também se manifestem através de um documento, para sensibilizar o Governo Estadual, no sentido de manter o Quartel de Piratuba. Deputados que representam a região também serão acionados.

De acordo com o secretário de Administração de Piratuba, Giovani Meneghel, que conduziu a reunião, o objetivo é mobilizar as entidades para que a solicitação tenha mais força. “Convidamos as entidades do município para apresentar a situação e pedir que elas também se manifestem sobre a importância dos Bombeiros em Piratuba. Todos concordaram e se disponibilizaram a auxiliar”, conta ele. “Estamos elaborando uma documentação com dados que sustentam nossa argumentação e a manifestação das entidades será muito importante. Estamos tentando agendar uma visita ao governador, pretendemos entregar nosso pedido já na próxima semana”, adianta Meneghel.

A mobilização se dá um função da possibilidade de que a Base de Piratuba seja fechada. Recentemente o comando dos Bombeiros anunciou que, por falta de efetivo, as guarnições da região com menos ocorrências registradas, podem ser desativadas. Piratuba está na lista e caso não houver soluções, os bombeiros do município vão integrar a guarnição de Capinzal.

A guarnição de Piratuba atende, além do município sede, as cidades vizinhas de Ipira, Peritiba e Alto Bela Vista. Uma reunião com os quatro prefeitos e bombeiros também já foi realizada.