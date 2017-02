Autor do assassinato dá detalhes do crime. Foto: Cristiano Mortari

J.M. de 47 anos, que confessou no último domingo, dia 12, ter assassinado Laércio Chiametti, falou do crime na tarde desta terça-feira, dia 13, no Presídio Regional. Ele contou com detalhes como e porque matou e esquartejou o “amigo”.

Em entrevista à imprensa, J.M., que está preso preventivamente, confirmou o que contou para a polícia. “A gente comprou a bebida juntos e aí fomos lá para casa de tarde, na sexta-feira. Bebemos até 23h. Quando estava acabando o Whisky eu pedi o último gole, eu disse que ia comprar mais, mas ele não me deu e me agrediu com um soco”, relata. “Aí eu levantei e peguei uma soga que servia para amarrar o gado. Ele estava no sofá, e eu fui por trás e matei ele com a corda, em dois minutos”, confessou.

J.M também contou que decidiu cortar o corpo para dificultar o trabalho da polícia. “O corpo ficou lá na casa. Aí no sábado eu não sabia o que fazer e decidi cortar para poder levar com o carrinho de mão. Levei uma hora e meia, cortei com um serrote e uma faca. Depois desci até naquele barranco e joguei para a polícia não achar”, conta com frieza.

Arrependido:

O autor contou durante a entrevista que está arrependido. Segundo ele, os dois eram amigos e o fato ocorreu em função da bebida. “Nós fizemos até um tratamento juntos, em uma clínica, para largar a bebida. Éramos amigos, se não estivéssemos bêbados não teria acontecido. Estou arrependido e agora vou pagar”, destaca ele.

O caso:

No domingo, dia 05, partes do corpo de Laércio Chiametti foram encontradas em sacos de ráfia na comunidade de Linha Santa Catarina, próximo a uma pedreira. A polícia iniciou uma investigação e descobriu a identidade da vítima. Neste domingo, dia 12, o autor confessou o crime e contou que o assassinato teve como motivo, o último gole de Whisky, que ambos bebiam. Depois de esclarecidos os fatos, a Polícia conseguiu encontrar a cabeça de Chiametti que estava em Linha Schiavini a cerca de 100 metros da residência onde J.M residia. Um braço ainda não foi encontrado, mas o autor afirma que não escondeu e acredita que o membro teria caído do carrinho de mão. A prisão preventiva dele foi decretada e e ele está recolhido no Presídio de Concórdia.