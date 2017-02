Os trabalhos de avaliação de atletas para compor o elenco sub-20 do Concórdia Atlético Clube devem começar nesta semana. Pelo menos essa é a informação que foi repassada pelo técnico Gilmar Silva, que foi anunciado oficialmente na tarde desta segunda-feira, dia 13, para comandar o Galo do Oeste nesta temporada.

Catarinense de Rio do Sul, Silva estava na equipe do sub-20 do Ceará. A ideia é já começar um trabalho tático com o grupo de jogadores ainda nesse mês. A intenção para a Copa SC é ter um elenco de pouco mais de 20 atletas.

Em entrevista coletiva, o novo treinador do CAC adiantou que a ideia é trazer três atletas do estado do Ceará e mesclá-los com outros que virão do Rio Grande do Sul e do próprio mercado catarinense. "Quero dar oportunidade para os atletas da casa. Normalmente são jogadores diferenciados e que se identificam com o clube", afirma.

Apesar do trabalho de montagem do elenco ainda estar no "embrião", Gilmar Silva antecipa que o estilo de jogo que emprega nas equipes é de agressividade, tanto no ataque com a posse de bola e na marcação cerrada, sem a bola.