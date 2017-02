Plano de Incremento do Desenvolvimento do Turismo está aprovado pelo Ibama

O Plano de Incremento do Desenvolvimento do Turismo da Área de Influência Direta (AID) da Usina Hidrelétrica Machadinho desenvolvido durante os anos de 2015 e 2016 foi finalizado e aprovado pelo IBAMA. O Consórcio Machadinho está entregando cópias do plano para às prefeituras municipais lindeiras, para que os interessados possam ter acesso às informações que contribuirão com o turismo da região.

Para a elaboração do Programa foram realizadas em 2015 atividades fundamentais para a captação de informações e contribuição de toda a comunidade lindeira à UHMA. Inicialmente foram ministradas palestras de lançamento, logo após houve a realização de oficinas em todos os municípios para levantamento participativo das potencialidades da região, e além disso visitas técnicas nos principais locais de turismo e por fim relato de todas as atividades realizadas.

Em 2016 o Programa foi consolidado e apresentado ao Ibama e prefeituras municipais. A prefeituras receberam inicialmente o material impresso e também um CD com todas as informações digitais, para que pudessem neste primeiro momento observar e pontuar onde poderia deveriam haver alterações.

Após a devolutiva, o Programa de Incremento do Desenvolvimento do Turismo dos Municípios da AID da UHE Machadinho foi entregue ao Ibama, e agora encontra-se aprovado.

As prefeituras lindeiras estão recebendo os exemplares para que a comunidade possa ter acesso às informações contidas no documento. Quem desejar fazer empreendimento turístico em alguma das áreas dentro do zoneamento também deve consultar o Pacuera. A partir disso o requerente poderá enviar à Usina Machadinho um documento solicitando a utilização da área e este poderá ser negado ou aprovado pelo empreendimento.

(Fonte: Andressa Reina/Ascom/UHE Machadinho).