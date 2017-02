Saretta cobra do Estado melhorias na rodovia que liga Ipumirim a Vargeão

A precariedade da Rodovia SC entre Ipumirim e o acesso à BR-282, no município de Vargeão, tem preocupado muitos motoristas que precisam usar o trajeto. Por diversas vezes o deputado Neodi Saretta encaminhou pedidos ao governo do Estado para que o trecho fosse revitalizado. Uma nova solicitação pedindo melhorias na rodovia foi protocolada na Assembleia Legislativa e encaminhada ao secretário do Estado de Infraestrutura.

Saretta ressalta que, caso tivesse em bom estado de conservação, a rodovia seria um importante acesso à BR-282, beneficiando diversos municípios da região. "O asfaltamento dessa rodovia é uma reivindicação de mais de 30 anos. É um trajeto importante que vai reduzir custos e encurtar a distancia dos motoristas que precisam acessar a BR 282".

O deputado Saretta destaca que a pavimentação da rodovia já foi listada diversas vezes como prioridade no Orçamento Regionalizado, mas, até o momento, as obras não foram iniciadas. O projeto de pavimentação, inclusive, foi concluído em 2014 e custou R$ 1,6 milhões.

(Fonte: Ascom/Deputado Neodi Saretta).