A direção do Thermas Piratuba Park Hotel se manifestou através de nota sobre o assalto ocorrido no início da madrugada de segunda-feira, dia 13. Na ação criminosa, dois homens encapuzados entraram na recepção, armados com facas e canivetes, e teriam levado todo o dinheiro do caixa, algo próximo dos R$ 400. Porém, parte do dinheiro se perdeu durante a fuga e ninguém ficou ferido.

Em respeito aos hóspedes, o Thermas Piratuba Park Hotel esclarece que está tomando todas as medidas necessárias, tanto para redobrar a segurança de seus clientes e colaboradores, quanto para ajudar a polícia a identificar os responsáveis pelo tentativa de assalto ocorrido na madrugada desta segunda-feira 13 de fevereiro de 2017.

As imagens das câmeras de monitoramento do hotel e da cidade já estão sendo analisadas, na expectativa de elucidar o caso, já que ocorrências como essa são incomuns na cidade Piratuba.

O Thermas Piratuba Park Hotel assegura que prioriza a segurança de seus hóspedes e também de seus colaboradores, e aguarda uma posição das autoridades locais sobre o caso, pois episódios como este, apesar de muito raros, não podem afetar a imagem da hospitaleira e acolhedora Piratuba.

Atenciosamente

Família Thermas Piratuba Park Hotel