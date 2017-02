A semana começou com mais um aumento no quilo vivo do suíno para o produtor integrado. Conforem os dados da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, o preço do quilo vivo pago pela Coopercentral Aurora subiu mais R$ 0,10, passando dos R$ 3,30 para R$ 3,40. Já o valor pago pelos frigoríficos Pamplona, BRF e JBS permanecem em R$ 3,20, mas também devem apresentar elevação.

Para o produtor independente, esse aumento já é maior, cerca de R$0,30. Passando dos R$ 4,50 para R$ 4,80. A alta procura de animais no mercado e a disponibilidade de poucos animais, sendo estes com baixo peso; mais a exportação em alta está fazendo com que os valores sejam jogados para cima na remuneração dos produtores.