O prefeito em exercício de Seara, Flavio Ragagnin, acompanhou as obras execução da obra do muro de contenção do ginásio Carecão, na rua Olavo Bilac. O gestor acompanhou os trabalhos no início da semana.

Preocupado com as fortes chuvas comuns nesse período do ano, Ragagnin solicitou que a empresa acelere na execução da obra para evitar possíveis deslizamentos e acidentes no local. Segundo o departamento de Projetos da Prefeitura, a obra está 50% concluída.

Após o término dessa obra, a empresa iniciará a construção do muro de contenção na Rua 3 de Abril, local que também apresentou problemas com as fortes chuvas no ano de 2015.

O investimento aproximado para a execução das duas obras será de R$ 500 mil. Os recursos são provenientes da Defesa Civil.