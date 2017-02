A Diretoria de Esporte e Cultura de Lindóia do Sul realizou na noite de segunda-feira, 13, o Congresso Técnico do quarto Campeonato Municipal de Futebol Suíço. O sorteio das chaves foi feito na ocasião. Mais de 30 equipes vão participar da disputa, sendo 24 times já confirmados na categoria livre, estimativa de seis equipes femininas e cinco seniores, somando mais de 30 equipes, maior número até então nas edições do campeonato.

A primeira rodada acontece nesta terça-feira às 19:30h, no campo do Amadão. O primeiro jogo será entre XV de Novembro e México de Salto Grande, o segundo, entre Amigos da Bola e Ser Aparecida de Linha Azul e o terceiro Guarani e Unidos. Já a abertura oficial vai ocorrer na tarde do próximo sábado no estádio Municipal Romano Sandrin.

Fonte: Olíria Weber Locatelli/ Ascom Prefeitura de Lindóia do Sul