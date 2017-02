O Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Seara realizou na noite de segunda-feira, 13, a primeira reunião do ano. O encontro contou com a presença do comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, tenente Claudemir Ronning, o prefeito em exercício do município, Flavio Ragagnin, a secretária de Educação, Fabiana Mariani, direção das Escolas Rosina Nardi e Lira Camila Petry, bem como, a presidente do Conselho, Salete Zonta e demais membros.



O CONSEG é formado por pessoas da comunidade que se reúnem para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções de problemas de segurança pública. São meios de estreitar a relação entre comunidade e polícia, fazendo com que estas cooperem entre si.



A reunião desta segunda-feira, 13, serviu justamente para expor o resultado positivo de esforços conjuntos que resultou na instalação de câmeras de videomonitoramento na Escola de Educação Básica Rosina Nardi, em Seara. No total, foram investidos mais de R$ 7 mil em 12 câmeras que cobrem a área externa e interna do educandário. Os equipamentos foram obtidos com o apoio do CONSEG.



A direção da Escola Lira Camila Petry também compareceu ao encontro para solicitar apoio do Conselho na busca de recursos e instalação de câmeras naquele espaço. O próximo passo será a elaboração de um projeto e a busca por mais recursos.



Além disso, durante a reunião, membros do CONSEG realizaram a entrega ao prefeito em exercício, de um projeto que trata do reordenamento no trânsito no cruzamento da Rua do Comércio, Avenida Beira Rio e Rua Antônio Zanuzzo, no Centro de Seara.Ragagnin se comprometeu em analisar o projeto e afirmou que a iniciativa do CONSEG vai de encontro à ideias que estão em fase de estudos no setor responsável pelo trânsito do município.



A próxima reunião do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Seara ocorre em março.

Fonte: PM Seara