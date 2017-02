Regional Turística do Vale do Contestado realiza a primeira reunião do ano

A IGR- Instância de Governança Regional da região turística do Vale do Contestado, realizou a primeira reunião de 2017 na segunda-feira, dia 13, para tratar das ações que serão realizadas com a gestão do novo secretário de Turismo do Estado, Leonel Pavan. O encontro aconteceu em Traze Tílias, no Hotel Tirol.

O “trade” turístico regional marcou presença na reunião, que também contou com a participação do diretor da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Carlos Cappelini. Ele relatou as ações que serão executadas, destacando que na região o programa SC Rural Turismo Rural,será mantido.

Cappelini também informou que a região da Águas do Oeste Catarinense terá a visita da equipe da Secretaria já na próxima semana, para a elaboração de um projeto piloto para o Estado ataravés do SC Rural. Tal projeto deve envolver famílias de Concórdia, Peritiba, Ipira, Alto Bela Vista, Itá e Seara.

Representantes do setor turístico aproveitaram a presença do diretor e entregaram pedidos com demandas para a região.