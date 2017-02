O concordiense Agenor Piccinin foi anunciado como o novo técnico do Futebol Clube Cascavel, que disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense. O anúncio se deu na tarde desta terça-feira, dia 14. Ele assume no lugar de Karmino Colombini, que rescindiu contrato com o time paranaense após uma sequência de resultados ruins.

Piccinin já foi treinador do Concórdia Atlético Clube na série B do Campeonato Catarinense.