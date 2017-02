A Fundação Municipal de Esportes de Seara iniciou nesta semana as atividades de inscrições para as escolinhas desportivas do município. Serão seis modalidades disponibilizadas para as crianças com idade entre seis e 16 anos, nos naipes, masculino e feminino.

Uma das novidades deste ano são as aulas no Centro Comunitário (ao lado da Igreja Matriz), com isso, teremos mais opções para todos que queiram participar das escolinhas.

Até a próxima sexta-feira, 17 de fevereiro, os pais podem procurar a FMES no horário das 8h as 17h30 (sem fechar ao meio-dia) para efetuar as matrículas nas modalidades de Futsal, Handebol, Xadrez, Badminton, Karatê e TaeKwonDo.

O superintendente da FMES, Ricardo Moisés Hoch, esclarece que não existe um limite de vagas e a qualquer momento durante o ano, os pais podem matricular seus filhos nas escolinhas da fundação, contudo, é importante que os pais inscrevam seus filhos nesta semana, pois, é o ponto de partida para o início das atividades. “Neste início de trabalho estamos disponibilizando seis modalidades que serão desenvolvidas no Ginásio Municipal, Centro Comunitário e C.E.E. Carecão”, confirma Moisés.

Ao longo do ano, a FMES poderá ampliar as atividades das escolinhas, almejando sempre por uma Seara melhor através do esporte.

Fonte: André Luiz / Ascom Prefeitura de Seara