Com a proposta de ampliar as oportunidades de crescimento das empresas associadas, a CDL Concórdia em parceria com o Sebrae Santa Catarina promove nesta quarta-feira, dia 15, a palestra: Como se preparar para feiras e eventos, que será ministrada pelo instrutor Sebrae, Silmar Heck. A palestra sem custos será realizada às 19h no auditório do Centro Cultural.

O encontro tem como objetivo apresentar o 1º Bazar de Confecção, Calçados e Acessórios que será promovido em março na Associação dos Motoristas. A ideia é reunir as empresas interessadas para esclarecer dúvidas e fechar os 28 estandes.

O gestor administrativo, Valmir da Costa, explica que cada loja fará a exposição e venda de produtos com descontos de até 70%. “Neste primeiro momento estamos otimistas com a participação das empresas, acreditamos ainda em um grande movimento por parte dos consumidores que não devem deixar de comprar com descontos generosos. O evento será promovido no período de 23 a 25 de março, mas para a empresa aderir ao Bazar é preciso primeiro participar da palestra no dia 15”.

O presidente da entidade, Heldemar Maciel, também enfatiza a pertinência do evento. “Queremos fomentar as vendas na cidade e assim melhorarmos os resultados do varejo. O Bazar será um dos maiores já promovidos no município. Contamos com o apoio do Sebrae e das empresas associadas que devem apostar no projeto. Com o evento os lojistas terão a oportunidade de escoar o estoque de mercadorias. E para o cliente mais uma forma de economizar”.

O projeto já foi realizado em outras cidades como Campos Novos, Caçador e Joaçaba. De acordo com o Sebrae o bazar reuniu nestas edições cerca de 12 mil pessoas e gerou R$250 mil em negócios. O Sebrae só permite a participação de empreendedores locais.

Confirme a participação da sua empresa na Palestra do dia 15 através do telefone (49) – 34420238 com um dos atendentes.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)