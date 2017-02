Deve ser concluído nesta semana o trabalho de reparo no trecho da SC 283 que cedeu com as chuvas de 2014, nas proximidades da Bica D'Água, em Concórdia. Os trabalhos, iniciados ainda no ano passado, tiveram atraso no término em função das chuvas dos últimos dias. Esse é o único trecho no município de Concórdia que recebeu essa melhoria dentro de um pacote de investimentos feito pelo Departamento Estadual de Infraestrutura, o Deinfra.

O superintendente do Deinfra, Élio Godoy, em entrevista à Rádio Aliança, relata a que a camada asfáltica já está concluída, restando a sinalização e a sarjeta para o escoamento da água da chuva.

Além do trecho próximo da Bica D'Água, a SC 283 também passou por reparos em Seara, nas proximidades do CTG.

Em toda a região, vários trechos de rodovias federais, que foram afetados pelas chuvas dos últimos anos, estão recebendo melhorias. O investimento é de R$ 7,2 milhões.