O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani realizou durante toda a tarde desta terça-feira, dia 14, um treinamento para professores e colaboradores das creches do município de Irani. Com o objetivo de repassar conhecimentos referentes a primeiros-socorros, combate a incêndio e utilização de extintores, o chefe de equipe da corporação, Sandro Alves Pereira, durante a capacitação, buscou aproximar o conteúdo abordado em conformidade com a realidade diária, encontrada no ambiente escolar.

Segundo relatos das próprias professoras, as mesmas necessitam de conhecimentos específicos da área para que em uma situação de emergência possam prestar o melhor atendimento para as crianças. Foram tratados assuntos com o objetivo de deixá-las aptas para agir de maneira correta diante uma emergência, que podem envolver alunos.

O encontro também foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Irani.