O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, esteve em Brasília na última semana e retornou com boas notícias. O saldo positivo da viagem foi R$ 800 mil em recursos para o município. De acordo com ele, R$ 300 mil para a Infraestrutura, R$ 200 mil para a Saúde e mais a sinalização positiva de R$ 300 mil para a Agricultura. Os recursos são de emendas do deputado federal, Jorginho Mello.

O prefeito também visitou os senadores e demais deputados, os quais também se prontificaram em repassar recursos à Lindóia do Sul, como os deputados federais Celso Maldaner, Giovana de Sá e Carmem Zanotto. “Foi a primeira viagem e muito produtiva, voltamos com bons recursos para o nosso município”, comemora Loli.

Na próxima sexta-feira, o prefeito estará em Florianópolis, onde conversará novamente com o deputado federal Jorginho Mello e demais parlamentares. Ele irá à Secretaria de Estado de Agricultura, ao Deinfra e também tratará de assuntos relacionados à segurança pública.

Fonte - Olíria Locatelli/Ascom Prefeitura de Lindóia do Sul