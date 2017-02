A Polícia Militar de Concórdia apreendeu uma arma de fogo e deteve uma pessoa, na noite da terça-feira, dia 15. O fato foi registrado na comunidade de Barra do Tigre. A PM foi até o local em função de um chamado de que haveriam dois foragidos do Presídio Regional de Concórdia. No local, foi abordado M.R, de 23 anos. Em busca pessoal foi encontrado na cintura uma arma de fogo, calibre 22. A arma não tem registro. Uma munição intacta estava na arma e outra estava no bolso do suspeito, também foram encontradas. M.R, de 23 anos, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos.