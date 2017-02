Um acidente mobilizou os Bombeiros Voluntários na manhã desta quarta-feira, dia 15. PHC de 15 anos atravessava a faixa de pedestres, ao lado Geval Tratores, na Rua Tancredo Neves, quando foi atropelado por um Fiat Palio, placas MCB 2644 de Concórdia. De acordo com os bombeiros, a vítima teve escoriações leves. Ele foi encaminhado ao Hospital.

A condutora do Palio, RF de 32 anos, contou que parou antes da faixa para que o menino atravessasse, mas uma Saveiro, placas QHV 0820 de Joaçaba, conduzida por TR, 31 anos, bateu na traseira do veículo, empurrando-o para cima do jovem.

O acidente aconteceu por volta de 07:10 da manhã.