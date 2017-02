A direção do Presídio Regional de Concórdia se manifestou sobre a fuga de dois apenados, que ocorreu no último fim de semana. O diretor da unidade prisional, Rodrigo Pastore, em comunicado enviado à Rádio Aliança esclarece que as fugas ocorreram dos alojamentos externos da unidade prinsional e que a administração imediatamente tomou algumas medidas a fim de garantir a manutenção da ordem e da disciplina na unidade prisional.

Ele relata que as ações desencadeadas consistiram em um pente fino no prédio do regime semiaberto. Para isso, todos os reeducandos foram retirados dos alojamentos com seus respectivos pertences para que uma revista estrutural e pessoal completa fosse realizada.

Conforme Pastore, após esse procedimento, os presos foram realocados no mesmo prédio, mas em locais diferentes. Ele explica que a medida teve o objetivo de desarticular eventuais "grupinhos". O mesmo ocorreu com a equipe de trabalho externo da unidade prisional, em que todos foram remanejados e mesclados.

O diretor do Presídio Regional de Concórdia, Rodrigo Pastore, por fim, destaca que está se buscando recursos para a implantação de sistema de monitoramento por câmeras e a construção de um muro nos arredores do presídio.