O Sindicato do Comércio Verejista de Concórdia e Região, Sindilojas, e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Concórdia e Região fecharam acordo em relação ao horário de Carnaval. O acordo foi assinado na tarde da terça-feira, dia 14.

Conforme a convenção, as lojas fecham as portas na segunda-feira, dia 27 de fevereiro e reabrem na terça-feira de Carnaval, dia 28, que é considerado ponto facultativo. Em regra, a medida repete o que ocorreu em anos anteriores. Conforme a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Concórdia e Região, Janete Peccini, o objetivo é prolongar o fim de semana para o comerciário e dar um "descanso para quem ainda não saiu de férias".

Conforme a dirigente sindical, a medida vale para as lojas. "Para os supermercados ficou facultativo. Tentamos fazer um acordo para que fechassem na segunda-feira de manhã, mas não houve acordo", diz.

Para as concessionárias, umas vão fechar na segunda e outras na terça-feira de manhã. Não foi construído um acordo, conforme Janete.

Por fim, Janete Peccini destaca que as empresas que estão inseridas na convenção não poderão convocar seus funcionários para trabalhar. Em caso de infração, haverá uma multa de R$ 2,5 mil, mais o normativo para cada funcionário.