O ex-técnico da seleção brasileira de Futsal, Serginho Schiochet, que agora comanda os trabalhos da AEP Termas de Piratuba Futsal, definiu com a diretoria, que o primeiro teste seletivo será realizado para as categorias Sub 18 e Sub 20. As avaliações serão realizadas no sábado, dia 04 de março, no Ginásio Pedro Ivo de Campos, a partir das 09h.

Atletas nascidos entre 1997 e 2001 podem participar e a inscrição é gratuita. “Este é o primeiro passo para montarmos estas duas categorias e darmos início aos trabalhos de base, já pensando no próximo ano. Neste momento vamos avaliar atletas para o Sub 18 e Sub 20, e o Sub 10 e Sub 13 virão no decorrer do tempo”, explica Schiochet. “Isso tudo faz parte de um planejamento que estamos elaborando com a diretoria e com a Prefeitura”, completa.

Para fazer a inscrição os interessados devem preencher o formulário da AEP (abaixo) e encaminhar por e-mail, até o dia 03. O endereço para o envio é o aepfutsal@hotmail.com . No dia do teste os inscritos deverão apresentar uma autorização assinada pelos pais, conforme exposto no mesmo formulário. E os atletas devem levar o próprio material de treino. “Estamos recebendo muitas ligações de pessoas que querem saber do teste, mas informamos que as inscrições só serão efetivadas com o formulário preenchido e encaminhado no e-mail até o dia 03. A autorização assinada pelos pais vamos recolher no dia”, detalha o presidente da AEP, Tarcisio Wolfart. “É uma grande oportunidade para os atletas, pois estarão fazendo testes com um dos principais nomes do Futsal. Serginho é o ex-jogador e ex-técnico da seleção, fez história também em Concórdia, então, essa é a hora”, alerta o presidente.

DATA DO PENEIRÃO ____/____/____ Nascidos em 1997: horário Nascidos em 2000: horário

LOCAL e MATERIAL: Ginásio Pedro Ivo de Campos/ Rua das Flores Piratuba Atletas têm que ter consigo: Tênis, calção e camiseta.

NOME DO ATLETA: ______________________________________________

DATA DE NASC: _________________________________________________

IDADE: _________________________________________________________

RG: ____________________________________________________________

POSIÇÃO: ______________________________________________________

CIDADE NATAL: _________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________