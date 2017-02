Uma casa localizada às margens da BR 153, em Cachimbo, pouco a frente da PRF foi destruída pelo fogo na tarde desta quarta-feira, dia 15. O fogo começou pelo telhado do imóvel e o caminhoneiro Ivonei Savi, que passava com o caminhão, avistou a fumaça da BR, acionou os Bombeiros e desceu até o local. Ele viu que um casal de idosos estava dentro do imóvel e ajudou na retirada. Ninguém fiucou ferido.

Segundo Savi, os idosos, Helma Fischer, de 81 anos e Onorino Fischer, de 83, não queriam sair, pois queriam salvar os documentos que estavam em um quarto."Eu desci correndo e quando vi eles lá dentro entrei para retirá-los.Eles estavam muito assustados. Gritei que tinham que sair e puxei eles", conta. "Um filho do casal estava saindo e quando viu que desci correndo, voltou ajudar. Ele não havia notado o fogo, pois estava no telhado, eu vi lá de cima, da BR", detalha Savi. Uma cachorrinha da família também foi salva.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência, mas nada pode fazer, a não ser o rescaldo. O imóvel ficou completamente destruído.

Este é o segundo caso de incêndio a residência, registrado no ano de 2017. O primeiro ocorreu no último dia seis, no bairro Santa Cruz.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari).