Ação foi realizada na tarde desta quarta-feira, no Bairro Nazaré

A PM recebeu uma denúncia de que um homem possuía uma arma de fogo escondida no porão de sua residência, no Bairro Nazaré. Os policias deslocaram até o local e, às 14:30h e após autorização do morador, realizaram buscas. Uma espingarda de pressão alterada para uso de calibre 22, foi encontrada.

O proprietário da arma, L.S.G, 21 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Polícia Civil de Concórdia para as priovidências legais. A espingarda foi entregue, também na Delegacia.