O Clube Recreativo Esportivo Xaxiense anunciou que está desativando a equipe adulta nesta temporada de 2017. O time oestino disputou a Divisão Especial do Catarinense em 2016 e alega dificuldades financeiras. Com isso, a principal competição do salonismo catarinense terá uma equipe a menos. A direção da Xaxiense espera voltar às atividades na próxima temporada.