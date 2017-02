A Polícia Civil prendeu dois homens nesta quarta-feira, dia 15, em Canoas, no RS, por receptação qualificada e uso de documento falso. A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Repressão ao Furto e Roubo de Cargas do DEIC, coordenada, em substituição, pelo delegado Marco Guns. A ação foi realizado em função do furto que ocorreu em um posto de gasolina na cidade de Concórdia, enquanto o caminhão estava estacionado, por volta das 04h da manhã do dia 22 de janeiro. O valor da carga, que era de carnes, chegava a R$468.000,00. O destino era o Comando Militar do Leste do Exército Brasileiro, sediado no Rio de Janeiro.

A ação policial ocorreu em um depósito na cidade de Canoas, Bairro Mato Grande, sendo recuperado aproximadamente R$ 200 mil em carga de carnes da marca Friboi. Foram presos os dois administradores do local, sócios da empresa.

O delegado substituto, Marco Guns, destacou que a eficácia quase instantânea da Polícia Civil traz importante repercussão nas comunidades mais acometidas pela violência