As alterações foram feitas devido a ocupação do Centro de Eventos, local dos jogos pela Liga.

Com alterações de datas de vários jogos, a Associação Concordiense de Futsal definiu a tabela oficial de jogos que terá na Liga Nacional de Futsal de 2017. A competição vai iniciar no dia 30 de março. As alterações feitas, em relação a primeira tabela, foi em consequência de que o Centro de Eventos de Concórdia estará ocupado nas datas anteriormente divulgadas pela Liga. A ordem oficial dos jogos da ACF para a primeira fase da Liga, já sem a presença do São José, que desistiu da competição, é a seguinte: