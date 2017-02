Um rolo compactador, uma patrola e uma escavadeira hidráulica estão sendo licitados pela Prefeitura de Concórdia. O maquinário será utilizado no interior, para a manutenção das estradas e serviços da agricultura. O investimento passa de R$ 1 milhão.

O secretário de Transportes, João Rittel, comenta que os novos equipamentos vão auxiliar e agilizar os trabalhos. “Sem dúvidas estes equipamentos vão dar mais agilidade aos serviços. Recentemente recuperamos as patrolas e terceirizamos horas máquinas, então, somando às novas aquisições, teremos um parque de máquinas bem mais ágil e eficiente”, destaca. “O rolo e a patrola vão ser mais utilizados nas estradas e a escavadeira fará serviços para a Agricultura”, explica.

Rittel também comenta que acredita que em pouco mais de 30 dias as máquinas estejam em Concórdia. “A gente até pediu um pouco de paciência aos agricultores, pois pegamos máquinas defasadas, mas logo estaremos com estas novas à disposição”, ressalta ele.

Serviços:

O secretário também fala que o trabalho do setor está sendo feito através de um planejamento, para garantir a qualidade nas estradas do interior. “Estamos removendo as pedras maiores que ficam na estrada, preenchendo os buracos com pedras menores, depois patrolamos e aí distribuímos o cascalho, a brita, e passamos o rolo nas estradas gerais”, conta Rittel.