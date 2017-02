A Federação Catarinense de Futsal realiza, nesta quinta e sexta-feira, o Congresso Técnico do Campeonato Catarinense Adulto masculino e feminino e das categorias de base. O evento está marcado para iniciar ás 14 horas na sede da Federação em Florianópolis.



A Associação Concordiense de Futsal, que vai participar do estadual da Divisão Especial masculino e nas categorias sub 17 e sub 20, estará representada nos CTs, com o diretor de futebol Artêmio Artifon.



Concórdia vai apresentar duas propostas para a Divisão Especial. Uma que o Campeonato inicie já valendo classificação, com duas chaves, classificando-se as quatro primeiras de cada uma delas e a partir da segunda fase aconteçam os cruzamentos eliminatórias até o final. Isto caso o campeonato seja com 12 equipes.



A outra proposta é que a competição tenha turno e returno, com pontos corridos, classificando-se as oito primeiras colocadas, para as fases do mata-mata até sair o campeão. A proposta é para o Campeonato com 13 times, se o Videira confirmar a sua presença.



Para as categorias de base, a ACF vai propor a Federação um campeonato regionalizado na primeira fase.