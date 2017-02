A Polícia Militar localizou na manhã desta quinta-feira, dia 16, um veículo Hyundai Santa Fé, placas de Chapecó. O veículo havia sido tomado de assalto poucas horas antes no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, em Chapecó. O carro estava no meio de um matagal entre Paial e Chapecó. Após a localização do veículo, dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Chapecó.