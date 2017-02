Uma ocorrência por dano em veículo foi registrado pela Polícia Militar em Irani. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia 16, em Irani, por volta das 4h40. O carro estava estacionado em via pública, na área central do município. O proprietário relatou aos policiais que acordou com barulhos e ao verificar no veículo, constatou que alguém quebrou os vidros das janelas, o retrovisor esquerdo estava quebrado e o capô dianteiro amassado. Pedras foram achadas no interior do mesmo e um pedaço de madeira foi achado no lado de fora do mesmo. A PM realizou rondas pelos arredores, mas ninguém foi localizado.