Entidade prevê trabalhar com déficit mensal próximo dos R$ 10 mil em função do baixo número de sócios.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia, Apae, está trabalhando para aumentar o seu quadro social e, assim, gerar mais receita para a manutenção das atividades com os alunos com necessidades especiais, no município. A informação é do presidente da instituição, Mauro Krohn. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta quinta-feira, dia 16, Krohn relata que apenas quatro pessoas estão compondo o quadro social da instituição, com excessão dos pais de alunos. Estes já são associados de forma automática.

Esse baixo número de associados também reflete nas receitas da instituição. "A nossa previsão é de que tenhamos um déficit de R$ 9,8 mil mensais para os próximos meses", relata Krohn. Ele completa que também houve uma diminuição de recursos nos últimos meses por parte dos governos municipal e estadual.

Krohn explica que os professores da instituição são cedidos pela Rede Estadual de Ensino. "Já os profissionais de fisioterapia, fonoaudiolólogos, psicóloga, motoristas e serventes têm seus salários pagos pela associação (...) Hoje temos alguns gastos e temos que buscar o auxílio da comunidade para arcar com esses custos", explica.

Atualmente a Apae de Concórdia conta com 167 alunos e realiza serviços nas áreas da saúde, assistência social e educação. O presidente da Apae de Concórdia, Mauro Krohn, ressalta que as pessoas interessadas em se associar à Apae devem procurar a instituição e preencher o formulário. O valor anual é a partir de R$ 60. Também há a possibilidade de débito na tarifa de energia elétrica, a partir de R$ 1 por mês.