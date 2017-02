Uma extensa programação será realizada durante todo o mês de março para celebrar o Dia da Água, a ser lembrado no próximo dia 22/03. Vários eventos estão sendo agendados para o período visando despertar a consciência para o uso racional e a preservação da água. O nome da programação é “Águas Residuais” e está sendo organizada pelo Comitê do Rio Jacutinga e outras 19 entidades parceiras.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o presidente do Comitê do Rio Jacutinga, Wilmar Comassetto, destaca que algumas reuniões já foram realizadas no sentido de organizar o evento e outras vão acontecer até o fim do mês para fechar a programação.

Ele diz que no dia 11 de março está programada uma capacitação para professores nas dependências do Sesc, em parceria com o Instituto Federal Catarinense. Nessa mesma data, uma ação da Equipe Co-Gestora do Parque Fritz Plaumann estará fazendo uma atividade de coleta na ilha que faz parte da área do parque. No dia 23 haverá mesa redonda e plaestras no IFC. Durante o mês também acontecerão seminários em Presidente Castello Branco e na Universidade do Contestado. Todos os eventos serão gratuitos.