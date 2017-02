No primeiro mês foram atendidos 96 produtores que renderam em torno de 6.500 toneladas de silagem produzida, tendo previsão de alcançar 10 mil toneladas até o final do mês de fevereiro. A colheitadeira autopropelida alcançou a marca de 17,3 toneladas por hora, enquanto que as ensiladeiras acopladas aos tratores não chegaram a nove toneladas por hora. A diferença também é percebida quando se trata de hectares colhidos em relação às horas trabalhadas, onde a autopropelida dobra o número alcançado pelos tratores, demonstrando que a implantação de tecnologias no campo gera economia.

O gerente de agricultura e meio ambiente, Altair Rekshause, relatou que “os trabalhos ocorreram dentro do previsto neste primeiro mês e conseguimos atender aos produtores que realizaram seus pedidos na gerência devido ao sistema de organização adotado desde o ano passado” comentou. Para que o serviço seja solicitado é necessário procurar pessoalmente o escritório da gerência de agricultura para que seja protocolado o pedido que será atendido conforme a ordem de cadastro. A partir do dia 20 de fevereiro, o agendamento dos serviços passa a ser das 10h às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Nos demais horários o gerente e coordenadores podem não ser encontrados na garagem municipal.

Fonte - Cristiano Auler / Ascom Prefeitura de Alto Bela Vista