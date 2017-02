Iniciativa deve ser implantada no mês de março.

O comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), tenente coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, esteve reunido na tarde de quarta-feira, 15, com representantes da Educação do Município de Concórdia.

Na oportunidade estiveram presentes a Secretária de Educação Municipal, Márcia Calderolli, a Gerente de Educação, Gislaine Winter, diretores de escolas municipais e coordenadores de CMEIs.

Tenente Coronel Vargas explicou o funcionamento Rede de Segurança Escolar, que atuará tem duas principais frentes: com visitas preventivas nas escolas e atendimento de ocorrências no ambiente escolar e entornos.

Policias Militares capacitados desempenharão as ações e a Ronda Escolar iniciará efetivamente na segunda quinzena de março, com o quadro de efetivos do 20º BPM/Fron completo.