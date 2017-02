Na noite desta quarta-feira (15) na Sala Vip da ABC Piscina Clube, a ACF apresentou à patrocinadores, autoridades e imprensa a equipe que defenderá a cidade na temporada, disputando a LNF (Liga Nacional de Futsal), Catarinense, Copa do Brasil e JASC. Um dos momentos destaques foi o anúncio do projeto das categorias de base, que atenderá crianças de 07 a 15 anos junto a FMEC na Ser Sadia, tendo a ACF como gestora, no local são aproximadamente 1000 crianças e jovens que praticam o esporte. Já as categorias sub-16, Sub-17 e Sub-20 que defenderão a cidade na Liga Catarinense de Futsal (Sub-16), e no Catarinense (Sub-17 e Sub-20), além de disputar a OLESC e Joguinhos Abertos de Santa Catarina.

Para a temporada 2017 foram apresentados os patrocinadores masters da equipe, que fazem parte do uniforme, são eles: Sadia, Passarela Supermercados, Patzlaff Seguros, Unimed, IACC, Sicredi, Dom Fiorelo, Transportes Silvio, Apti, Tirol e Bolly. As cores do uniforme serão o tradicional Branco, o Vermelho e o Verde, já os goleiros utilizarão também com a cor amarela.

"É um sonho realizado, no mesmo dia da nossa apresentação oficial da equipe e uniformes, poder anunciar o que a muito tempo queríamos colocar em prática, o tão sonhado projeto das categorias de base, é um motivo de grande felicidade e orgulho poder anunciar esta noite que o sonho virou realidade, e quem ganha são as crianças e jovens da nossa cidade, além das famílias, patrocinadores e também o poder público, que estará em conjunto com a ACF trabalhando no desenvolvimento de cidadãos através do esporte" declarou Alexandre Simioni, presidente da ACF.

A equipe fará sua estreia na temporada com os novos uniformes no sábado, às 19h no Centro de Eventos, enfrentando a equipe de Pato Branco em amistoso, a direção espera um bom público para a partida.

Maiores informações sobre as categorias de base serão publicadas nos próximos dias, através das redes sociais e meios de divulgação da ACF.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)