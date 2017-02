Os Bombeiros Voluntários de Concórdia já atenderam mais de 20 acidentes de trabalho nestes primeiros dois meses de 2017. Do total, 13 são acidentes diversos e 10 são de quedas de altura. A principal orientação dos bombeiros é a de que prestadores de serviço, autônomos e funcionários de empresas, trabalhem usando os equipamentos de segurança.

Em janeiro foram quatro quedas de altura e em fevereiro, seis acidentes do gênero. Na maioria das vezes, segundo os bombeiros, os acidentes acontecem por falta de atenção e autoconfiança. “Muitas vezes a pessoas tem experiência na atividade e por isso acreditam que o acidente não aconteça. É importante que os equipamentos sejam utilizados sempre, independente se o profissional é experiente ou não”, orienta o comandante dos Bombeiro Voluntários de Concórdia, Lauri Hermann.

Hermann também destaca que o uso de equipamentos pode evitar lesões graves. “Os equipamento podem até não evitar o acidente, em alguns casos, mas pode evitar que a pessoa tenha lesões graves, pode inclusive salvar vidas”, reforça.

Ainda de acordo com o comandante, caso a pessoa necessite de equipamentos, mas está sem condições financeiras para a compra, é possível improvisar, em algumas situações. “O ideal é comprar os equipamentos, mas em alguns casos se improvisa. As cadeirinhas para a pintura em paredes altas, por exemplo, é possível fazer, e o interessante é passar nos bombeiros para que a gente avalie a segurança. Também temos voluntários com o curso de salvamento, que podem orientar e ajudar no que for preciso. Estamos sempre à disposição”, destaca Hermann.