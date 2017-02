De acordo com o parlamentar, apenas duas UTIs Neonatal estão operando no meio-oeste, em Concórdia e Curitibanos.

O deputado estadual Neodi Saretta, do PT concordiense, fez um apelo, na manhã da quinta-feira, dia 16, no Plenário da Assembleia Legislativa, solicitando a ampliação dos leitos de UTI neonatal em Santa Catarina. Segundo ele, há uma defasagem grande no que é ofertado atualmente - 154 leitos, a metade do que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Além disso, nos poucos locais onde há UTIs, elas estão sobrecarregadas.

O deputado pede especial atenção à região do meio Oeste, onde o atendimento é realizado apenas em Concórdia e Curitibanos. “Mas não é uma realidade só desta região. No Estado inteiro apenas 16 municípios têm UTI neonatal. O número de vagas não é suficiente para atender a demanda e poucas foram criadas nos últimos anos”, disse.

Saretta é autor de diversas indicações e manifestações neste sentido e recebeu pareceres de diversos órgãos ligados à saúde, desde 2012, para que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Ministério da Saúde tomem providências no sentido de minimizar a angústia das famílias que precisam de leitos para as crianças recém-nascidas.

No estado 16 municípios têm UTIs neonatais: Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Mafra, Rio do Sul, São José, Xanxerê e Tubarão.

(Fonte: Ascom/Gabinete do Deputado Neodi Saretta).