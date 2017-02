A Secretaria de Saúde de Seara contratou três médicos neste início de gestão. Dois profissionais já está atendendo nas Unidades de Saúde e nos próximos dias uma média ginecologista, contratada nesta semana, também inicia os trabalhos.

O secretário de Saúde, Flavio Zolet conta que o objetivo é dar mais eficiência aos atendimentos.“É nossa obrigação buscar alternativas em novos profissionais, programas e medicamentos. Precisamos estruturar a Saúde para que, quando os munícipes necessitarem a estrutura funcione”, comenta. "Os dois novos médicos já estão morando em Seara e atendendo nossa população. Já a ginecologista inicia em breve, contratamos ela na quarta-feira e ela estará atendendo uma solicitação antiga das mulheres de Seara, que queriam uma médica. Ela vai atuar nas unidades de saúde, mas principalmente na Rede Feminina de Combate ao Câncer", adianta Zolet.

Nova ambulância para o SAMU

Seara também foi contemplada com uma nova ambulância, pelo Ministério da Saúde. O veículo será destinado para o SAMU, com o objetivo de oferecer melhores condições de qualidade e agilidade no atendimento e transporte de vítimas. “A Renovação da frota de veículos da Saúde é uma preocupação da nova administração, atentos às políticas nacionais foi encaminhada a documentação solicitada e hoje, recebemos a nova ambulância”, destaca o secretário Zolet.