A prefeitura de Seara, através da Secretaria de Urbanismo, iniciou uma ação de melhoria nos passeios públicos. Nesse primeiro momento está sendo feito a recuperação, para posteriormente, iniciar a construção de novas calçadas.

O secretário de Urbanismo, Eco Pelisson, conta que as primeiras obras estão sendo estas de maior necessidade. “Não tínhamos alternativa, precisávamos trabalhar para resolver os problemas emergenciais como em ruas, escolas, iluminação pública, recolhimento de lixo, entre outras. Em março teremos de volta a equipe completa, com isso, vamos poder dar uma atenção ainda maior no melhoramento da cidade e nos espaços públicos,” adianta ele.

Outreos serviços pontuais também estão sendo feitos, como, reposição de lâmpadas para melhorar a iluminação pública, melhorias nas escolas para o início das aulas, recolhimentos de vasilhames e limpeza no cemitério municipal, reorganização no recolhimento de entulhos entre outros.