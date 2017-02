A Casan deve restabelecer totalmente o abastecimento de água até às 10h desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Durante a quinta-feira, dia 16, houve o rompimento da adutora de água bruta da captação do rio Suruvi, no sentido Estação de Tratamento de Água Tratada, no Floresta, na altura da Adílio Hilário Mützemberg. Com isso, houve a paralisação da captação de água e a consequente diminuição no tratamento.

O conserto já foi iniciado. Durante esse período, poderá haver interrupções pontuais no abastecimento de água em alguns bairros.