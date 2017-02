Trabalhadores da hospitalidade da região contemplados com 7% de aumento

Os trabalhadores do ramo da hospitalidade de Concórdia e região obtiveram aumento salarial de aproximadamente 7%. O acordo foi fechado nos últimos dias. Com isso, o piso da categoria passou para R$ 1.258. O percentual de elevação praticamente é o mesmo para quem ganha acima do mínimo da categoria. Esse reajuste vai beneficiar cerca de 900 trabalhadores dos ramos de restaurantes, lanchonetes, hotéis e agências de viagens.

Conforme o sindicato da categoria, a negociação para os trabalhadores de Piratuba ainda não foi fechada.