De 10 a 11 equipes vão disputar o Campeonato Catarinense de Futsal da Divisão Especial deste ano. No Congresso Técnico do Campeonato realizado na tarde desta quinta-feira(16), na sede da Federação Catarinense, em Florianópolis, 10 equipes confirmaram presença na competição, duas a menos do que no ano passado.



Concórdia, Joinville, Jaraguá Futsal, Florianópolis Futsal, Blumenau, Tubarão, Joaçaba, São Lourenço do Oeste, Mafra e Chapecó são os times confirmados. O Canoin has esteve presente no Congresso mas pediu prazo até a sexta-feira(17) para confirmar ou não a sua participação. O motivo alegado é a falta de apoio financeiro.



A fórmula aprovada para o campeonato foi a proposta pelo representante da Associação Concordiense de Futsal, Artêmio Artifon. Sendo 10 ou 11 equipes, a primeira fase será em turno e returno, com pontos corridos, classificando-se as oito melhores colocadas para a segunda fase. Dai em diante, haverá os confrontos mata-mata até a decisão do titulo.



A principio o Campeonato está confirmado para iniciar dia 8 de abril. Falta apenas definir em que dias da semana os times que estão na Liga disputarão os seus jogos.